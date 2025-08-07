Накануне праздника лучших строителей региона пригласили на прием, который состоялся в правительстве Кузбасса. Наградили 157 человек. Почетную грамоту Минстроя РФ вручили ветерану строительной отрасли Ирине Коршиковой. Звание «Почетный строитель Кузбасса» присвоили начальнику формовочного участка Елене Зрюмовой и электрогазосварщику Андрею Акимову.

«Благодаря профессионализму проектировщиков, архитекторов, строителей Кузбасс с каждым годом меняется к лучшему, прирастает современными, комфортабельными и функциональными объектами: новыми школами, детскими садами, больницами, спортивными комплексами и жилыми домами. Спасибо за созидательный труд, за вклад в развитие строительной индустрии и экономики Кузбасса в целом. Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и благополучия», – поздравил строителей глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства Кузбасса отметили, что за последние полтора года в Кузбассе построили и капитально отремонтировали 8 детских садов и 14 школ. Сейчас в регионе возводят еще 5 школ. Кроме того, в Кемеровской области возвели и реконструировали 43 медучреждения, 8 крупных спортивных сооружений и 7 объектов культуры. До конца 2026 года планируют достроить музейно-театральный комплекс Сибирского кластера искусств в Кемерове.

Фото: пресс-служба АПК

