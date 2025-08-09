В Новокузнецке появится первый в Кузбассе IT-кластер

В Новокузнецке началась реализация проекта по созданию первого в Кузбассе IT-кластера. Идея возникла в ходе Форума креативных индустрий, прошедшего в мае, а сегодня специалисты представили конкретный план действий и обсудили ключевые направления работы будущего центра.

Кластер будет заниматься интеграцией цифровых решений в промышленность, подготовкой IT-кадров, а также созданием условий для стартапов и технологических предпринимателей. Следующим этапом станет проведение стратегической сессии с участием вузов, институтов поддержки и корпоративных заказчиков.

«Создание IT-кластера — это стратегический шаг. Он даст региону новые рабочие места, привлечет инвестиции и станет точкой роста для всей экономики Кузбасса», — заявил глава региона.