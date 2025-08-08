В Кузбассе в рамках традиционной ежегодной акции «Первое сентября — каждому школьнику» оказывается поддержка многодетным семьям с низким уровнем дохода при подготовке детей к новому учебному году. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 25,8 миллионов рублей. На текущий момент сертификаты на получение помощи уже выданы 3884 семьям.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что поддержка семей с детьми является важным вкладом в будущее региона. По его словам, власти понимают финансовую нагрузку, связанную с подготовкой к школе, и стремятся помочь наиболее нуждающимся семьям. Сертификаты можно реализовать на специализированных ярмарках, организованных в каждом муниципалитете, где представлен широкий ассортимент школьной и спортивной формы, обуви и канцелярских товаров. В общей сложности, в текущем году помощь от региона получат около 5 тысяч многодетных семей с низким уровнем дохода.

В рамках акции 4369 малообеспеченных семей с тремя детьми получат сертификаты номиналом 5 тысяч рублей, а 399 семей, воспитывающих четырех и более детей, – сертификаты на 10 тысяч рублей. Важным преимуществом является то, что на ярмарках цены на школьные товары снижены на 15-20%. Акция завершится 20 августа.

В 17 муниципалитетах Кузбасса ярмарки уже проведены. На этой неделе финансовую поддержку получили 501 семья из Новокузнецкого муниципального округа, 96 семей из Беловского муниципального округа и 106 семей из города Белово. В самом Новокузнецке 443 семьи получили сертификаты на 5 тысяч рублей, а 48 семей – на 10 тысяч рублей. В Таштагольском муниципальном округе также прошла выдача сертификатов для подготовки школьников к новому учебному году.

Акция «Первое сентября — каждому школьнику» проводится в Кузбассе с 2001 года. Право на участие в программе имеют семьи с низким уровнем дохода, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум. Для получения помощи родителям необходимо обратиться в школу, где обучаются их дети, с заявлением и необходимым пакетом документов.