Виталий и Мария Овсянниковы познакомились на работе. Виталий был водителем, Мария – корреспондентом. Подружились во время одной из командировок, а затем создали семью. Овсянниковы активно участвуют в общественной жизни родного города и региона, поддерживают экологические и благотворительные акции.

«Сейчас семья воспитывает двух дочерей — Полину и Викторию. На своем примере они показывают детям, как важно чтить историю и память о подвигах наших героев — каждое 9 Мая семья участвует во всероссийской акции «Бессмертный полк». Поздравляю с победой!», – прокомментировал успех кузбассовцев на Всероссийском конкурсе «Семья года» глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в прошлом году в номинации «Молодая семья» победу одержали Пашенцевы из Кемерова.

Фото: пресс-служба АПК

