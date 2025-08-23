Кемеровская область стала одним из лидеров рейтинга зрелости системы управления научно-технологическим развитием (НТР) субъектов РФ. Регион занял вторую строчку.
«Кузбасс подтвердил статус одного из наиболее динамично развивающихся в научно-технологическом плане регионов страны», — отметил губернатор Илья Середюк.
При составлении рейтинга учитывались следящее критерии:
- организация планирования и формирования заказа на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- качество стратегического планирования и управления государственной программой НТР;
- развитие компетенций и повышение эффективности руководителей и команд в сфере НТР;
- организация планирования подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности;
- планирование и реализацию мероприятий по популяризации науки и инноваций.
Также в пятёрку лидеров вошли Республика Татарстан, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Новгородская область.