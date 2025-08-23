Кемеровская область стала одним из лидеров рейтинга  зрелости системы управления научно-технологическим развитием (НТР) субъектов РФ. Регион занял вторую строчку.

 «Кузбасс подтвердил статус одного из наиболее динамично развивающихся в научно-технологическом плане регионов страны», — отметил губернатор Илья Середюк. 

При составлении рейтинга учитывались следящее критерии:

  • организация планирования и формирования заказа на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
  • качество стратегического планирования и управления государственной программой НТР;
  • развитие компетенций и повышение эффективности руководителей и команд в сфере НТР;
  • организация планирования подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности;
  • планирование и реализацию мероприятий по популяризации науки и инноваций.

Также в пятёрку лидеров вошли Республика Татарстан, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Новгородская область.