Кемеровская область стала одним из лидеров рейтинга зрелости системы управления научно-технологическим развитием (НТР) субъектов РФ. Регион занял вторую строчку.

«Кузбасс подтвердил статус одного из наиболее динамично развивающихся в научно-технологическом плане регионов страны», — отметил губернатор Илья Середюк.