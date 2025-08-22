На форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко подчеркнул, что цифровизация сегодня стала неотъемлемой частью комплексного развития городов России. «Современные технологии — это ключевой драйвер создания комфортной и безопасной среды для горожан», — отметил он, акцентируя внимание на том, что искусственный интеллект, системы управления транспортными потоками, цифровые государственные услуги и биометрические технологии становятся основными инструментами устойчивого территориального развития.

Примером эффективной цифровизации является Кузбасс. В регионе уже реализованы ключевые элементы «умной» городской инфраструктуры. Так, жители Кузбасса могут оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты — безналичные и бесконтактные технологии стали повседневной реальностью.

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в Кузбассе функционирует региональный портал государственных и муниципальных услуг. Для жителей Кемеровской области доступно более 160 услуг в электронном виде, из них 13 услуг и сервисов специфичных для региона. Доля обращений граждан за социально значимыми услугами в электронном виде — уже более 79%, а уровень удовлетворенности качеством по оказанию услуг в электронном виде – 4,5 балла.

Особое признание получила платформа «Кузбасс Онлайн», которая напрямую связывает жителей с органами власти. За шесть лет через приложение поступило более 300 тысяч обращений — от уборки снега до обустройства новых зон отдыха. «Такие инструменты, которые связывают жителей и власть, помогают реально повлиять на то, что происходит в регионе и оперативно решать бытовые проблемы», — отмечают в правительстве области. Платформа уже вошла в топ-5 лучших цифровых систем стандарта «Умный город» в России.