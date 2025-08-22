Губернатор Кемеровской области провел рабочую встречу с главой Таштагольского округа, в ходе которой Андрей Орлов доложил о выполнении дорожных работ, о подготовке к отопительному сезону и о благоустройстве территорий.

– Важно закончить все работы по благоустройству в текущем сезоне, успеть все нужно до холодов. Также нужно начинать готовиться к горнолыжному сезону. В сентябре мы проведем специальное совещание, пригласим в Таштагол, в Шерегеш всех инвесторов, кто работает сегодня над развитием горнолыжного курорта, — сказал Илья Середюк.

Орлов рассказал, что в поселке Усть-Кабырза завершается асфальтирование дороги на протяжении 4 км.

– Если не вмешается погода, будет закончена к 1 сентября. После асфальтирования и отсыпки обочин приступим к нанесению разметки и установке знаков. Дорожники провели ремонт по гарантийным случаям, — отметил глава Таштагольского округа.

По его словам, в Шерегеше идет замена сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Эти работы должны закончить к середине октября. К тому же почти во всех поселках округа, где есть промышленное электроснабжение, установили оборудование стационарной сотовой связи, где-то протянули оптиковолоконный кабель.

Что касается сбора кедрового ореха, то здесь Андрей Орлов отметил, что в этом году урожай богатый.

В свою очередь Илья Середюк поздравил таштагольцев с предстоящим Днем города и пожелал округу развития и процветания.