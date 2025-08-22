В Промышленновском округе Илья Середюк осмотрел животноводческие хозяйства. В территории насчитывается 14 тысяч голов крупного рогатого скота, половина – это дойные коровы, каждая из которых в среднем дает более 7,8 кг молока в год. По этому показателю округ превосходит все другие территории Кузбасса. В следующем году в Промышленновском округе появится еще один животноводческий комплекс на 3,3 тысячи голов. К апрелю там планируют построить первую очередь из 26 объектов, включая коровники, телятники, родильное отделение и т.д. Запуск второй очереди намечен на 2027 год. Проектная мощность комплекса на 50 рабочих мест – 28 140 тонн молока в год.

«Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей для диверсификации экономики региона. Для развития животноводства мы поддержали идею строительства большого комплекса. Важно, что используется вся земля, которая уже начинала зарастать. Также здесь будут созданы новые рабочие места. Мы оказываем помощь в проведении коммуникаций, сетей электроснабжения, готовы рассмотреть вопросы субсидирования на приобретение маточного стада», – сообщил Илья Середюк.

Губернатор отметил, что Кузбасс вышел на полное самообеспечение свининой, птичьим мясом и яйцами. При этом есть дефицит по молоку и говядине. Перспективы создания производства козьего молока глава региона обсудил с владельцами агрохолдинга. Кроме того, Илья Середюк побывал на молочном заводе, где ежегодно производят порядка 40 тонн кефира, ряженки, сметаны, творога (всего около 65 наименований). Сырье предприятие получает со своих двух ферм с общим поголовьем более 3,5 тысяч голов крупного рогатого скота.

Фото: пресс-служба АПК