Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл совещание по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных в регионах Сибирского федерального округа на единый день голосования 14 сентября 2025 года.



По мнению участников совещания, основным результатом подготовки и проведения выборов должна стать легитимность их итогов, условиями которой являются конкурентность кампаний, соблюдение законодательства участниками избирательных действий, открытость работы избиркомов и общественное наблюдение.

По представленной информации, избирательными комиссиями во взаимодействии с органами публичной власти выполнена значительная часть подготовительных мероприятий. В плановом порядке решаются вопросы технического обеспечения избирательных комиссий, включая предоставление оборудованных и охраняемых помещений, оргтехники, средств связи и транспорта. Проводятся проверки соответствия требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. По мнению полпреда, органы власти должны всемерно содействовать избирательным комиссиям в создании комфортных и безопасных условий для реализации гражданами своих избирательных прав.

Согласно докладам участников совещания, избирательные кампании в регионах Сибирского федерального округа проходят в соответствии с законодательством. Зарегистрированные кандидаты активно участвуют в предвыборной борьбе, избегая действий, которые могли бы дестабилизировать общественно-политическую обстановку. Об этом свидетельствует небольшое число жалоб, связанных с защитой избирательных прав граждан.

В целом, социально-политическая ситуация в округе характеризуется стабильностью и высоким уровнем консолидации общества. «Важно, что парламентские партии и другие политические силы проявили значительный интерес к выборам и обеспечили их высокую конкурентность, а избирательные комиссии – открытость и гласность своей деятельности. Ожидается

и активное участие общественности, кандидатов и партий в наблюдении за ходом голосования и подведением его итогов», – отметил полпред.

Обращаясь к участникам мероприятия, Анатолий Серышев подчеркнул, что необходимым результатом совместной подготовительной работы должны стать законность и безопасность выборов.

В этом году наиболее масштабными кампаниями в округе являются выборы Губернатора Иркутской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, представительных органов Новосибирска и Томска. Всего в регионах округа будут избраны 543 представительных органа и более 120 глав муниципалитетов. Кроме того, состоится свыше 100 кампаний по дополнительным выборам депутатов различного уровня.

В совещании посредством видеоконференцсвязи приняли участие Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и член ЦИК России Андрей Шутов, председатели региональных избирательных комиссий и заместители высших должностных лиц регионов округа, главные федеральные инспекторы по субъектам Федерации округа, руководители территориальных органов власти, органов прокуратуры, судов, а также председатели региональных общественных палат.