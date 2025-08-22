Пять городов Кузбасса стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды

На Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» объявили итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Этот конкурс проводится Минстроем России по инициативе Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». И в этом году в нем победили сразу пять кузбасских проектов, которые признали лучшими в трех различных номинациях.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул успешность участия региона в конкурсе:

«Кузбасские проекты – участники конкурса неоднократно признавались лучшими и получали федеральное финансирование. Благодаря проекту мы уже обновили 10 территорий в муниципалитетах Кузбасса, сейчас в работе находятся еще пять объектов. В следующем году преобразятся общественные территории в Мысках, Белове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске»



В 2025 году на конкурс было подано 420 заявок, из которых 294 были признаны победителями. В номинации «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно» лучшим стал проект «Очаг Горной Шории. Благоустройство центра города Мыски Кемеровской области – Кузбасса».

В номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек включительно» победу одержали сразу три кузбасских проекта: «Улица Весенняя» (Киселевск), «Аллея Юности» (Белово) и «Благоустройство общественных территорий, прилегающих к улице Пушкина» (Ленинск-Кузнецкий). В номинации «Малые города с численностью населения от 100 до 300 тысяч человек включительно» лучшим был признан проект «Выставка Достижений нашего Кузбасса. Спецвыпуск» из Прокопьевска.

Общий объем финансирования, который будет направлен на реализацию этих проектов, составит 780,8 млн рублей, включая 497,4 млн рублей из федерального бюджета и 142,5 млн рублей из внебюджетных источников.

В настоящее время в Кузбассе уже ведется реализация пяти проектов, победивших в конкурсе в прошлом году. Эти проекты реализуются в Калтане, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Топках. Общий объем финансирования этих проектов составляет 648 млн рублей, в их числе грант из федерального бюджета в размере 477 млн рублей.