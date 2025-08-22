Митинги, викторины, выставки: в Кузбассе проходят  мероприятия в честь Дня Государственного флага

Различные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России сегодня проходят во всех муниципалитетах Кемеровской области. Это и праздничные митинги-концерты, фотовыставки, викторины и патриотические уроки, а волонтеры течение дня раздают ленточки-триколоры.

– В День Российского флага мы с гордостью вспоминаем многовековую историю страны, чтим силу духа и единство нашего народа. Сегодня, когда наши бойцы с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, флаг напоминает им о родной земле, о тех, кто верит в них и ждет с Победой домой. Пусть российский триколор и дальше сопровождает все наши значимые свершения. Пусть в наших сердцах живет гордость за нашу страну, за родной край и его героев, — отметил губернатор Илья Середюк.

Музеи области в полдень провели Всекузбасский час истории «Три цвета Отечества», где рассказали об особенностях символики страны и малой родины. Об уважительном отношении к государственному флагу говорили и на онлайн-семинаре, который прошел в Центре развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса.

Большую праздничную программу организовали и в музее-заповеднике «Томская Писаница». Там выступили в том числе и солисты ансамбля Росгвардии Кузбасса, и фольклорного ансамбля «Бабий Разгуляй». Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в создании своими ладошками панно в цветах российского флага.

Патриотическая программа «Символ народа» прошла в Мариинске, а в Калтане состоялось красочное шествие по проспекту Мира с Государственным флагом РФ. В Белове же на центральной площади церемонию поднятия флага педагоги и учащиеся детских школ искусств сопроводили исполнением гимна России, а в небо выпустили шары трех цветов. В Анжеро-Судженске прошел автопробег, где все машины были украшенны триколорами. В Юрге все желающие исполнили песню «Флаг моего государства», а в это время волонтеры растянули 11-метровое полотно флага России.

Студенты Новокузнецкого торгово-экономического техникума записали видео со стихотворением о флаге России, став участниками челленджа #ФлагМоегоГосударства.

Патриотическими рисунками украсили окна воспитанники детских домов региона и активисты Движения Первых. А на смене РБС школьники изучили 17 ключевых ценностей, закрепленных в Указе президента РФ №809.

В Новокузнецке прошла акция «Мы — граждане России», где мэр Денис Ильин вручил молодым людям их первые паспорта, экземпляры Конституции РФ и книги «Корса» об Ольге Сергеевне Качуре. А в областной столице на площади у Мемориала Воину-Освободителю 80 сотрудников УФНС России торжественно развернули 42-метровый триколор.

Фото: пресс-служба АПК