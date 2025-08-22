В рамках рабочей поездки в Промышленновский муниципальный округ губернатор Кузбасса Илья Середюк лично ознакомился с темпами уборочной кампании. Глава региона подчеркнул напряженный ритм работы аграриев в период уборки урожая:

«В Кузбассе полным ходом идет уборочная кампания. Заехал на поля, где собирают горох. Пообщался с комбайнерами. Работа сейчас сложная – приходится вставать рано, возвращаться поздно, используют каждый погожий час. Перерыв только на обед, и то, не отходя от комбайна, прямо в поле. Подкрепились — и на уборку урожая».

Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в целом по региону продолжается активная фаза уборочной кампании. На сегодняшний день кузбасские аграрии обмолотили более 93 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 18% от запланированного объема. Намолочено 302 тысячи тонн зерна, при этом средняя урожайность превышает 32 центнера с гектара. Уборка озимых культур завершена более чем на 85%. Картофель и овощи убраны с площади 229 гектаров.