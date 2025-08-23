На днях профессор КемГУ, историк Александр Коновалов презентовал губернатору Кемеровской области Илье Середюку книгу об истории региона. Издание раскрывает историю Кузбасса в период с 1941 по 1964 год.

«Это не просто факты и документы — это живая история, собранная из воспоминаний, архивов, проектов и планов, которые отражают мужество и силу нашего народа. Бережно сохраняя память о прошлом, мы формируем будущее Кузбасса», — сказал Илья Середюк.

Эта книга стала первой в третьем томе «Истории Кузбасса». В её основу легли материалы, собранные профессором за 25 лет, а над самой книгой он работал 3,5 года. Издание уникально в том числе и тем, что многие изображения из различных архивов были опубликованы впервые.

Книга отражает не только политическую жизнь региона в военные и послевоенные годы, но и индустриальную, аграрную и социально-культурную. Она была выпущена в 600 экземплярах и будет передана в библиотеки региона.

Также Александр Коновалов сообщил, что завершает работу над финальной частью – книгой об истории в период с 1965 по 1991 год.