Илья Середюк позвал болельщиков на «Кубок Кузбасса» по хоккею с мячом

В товарищеском турнире, в ходе которого хоккеисты будут отрабатывать игровое взаимодействие и новые тактические задумки, примут участие сразу две кемеровских команды. Играть они будут на родном льду.

О расписании турнира, который стартует 25 августа, мы подробно сообщали ранее.

«Вход на матчи в ледовом дворце «Кузбасс» свободный через сектора А и В», – отметил Илья Середюк.

Уже в сентябре Кемерово примет официальный турнир. В областной столице пройдет предварительный этап Кубка России, в котором сойдутся команды группы «Восток». 3 сентября «Кузбасс» встретится с «Саянами».

Фото: Илья Середюк/Telegram

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Подписаться на канал губернатора в МАХ можно по ссылке