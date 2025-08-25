В Кузбассе назначили нового руководителя филиала Государственного фонда «Защитники отечества». Им стала Ирина Иванова.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк встретился с новым руководителем филиала и обсудил планы и приоритетные направления деятельности.

«Знаю Вас как одного из лучших организаторов работы учреждений социальной сферы в Кузбассе. Большой управленческий опыт позволит Вам эффективно выстроить работу по поддержке наших ветеранов и их родных», — отметил губернатор Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что Ирина Иванова знакома со спецификой работы фонда «Защитники Отечества», работала в данном направлении в составе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ирина Иванова окончила Кемеровскую медицинскую академию. Начинала трудовой путь с должности медицинской сестры. Возглавляла отдел надзора по радиационной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. С 2015 года работала директором Кузбасского медицинского колледжа.

Фото: пресс-служба АПК.