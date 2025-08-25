IV Международный детский культурный форум прошел в Московском дворце пионеров с 21 по 23 августа. В нем участвовали более 2500 детей из 89 регионов и 15 стран.

Кузбасс представили 12 творчески одаренных детей из шести муниципалитетов региона: Кемеровского, Новокузнецкого, Прокопьевского Беловского городских округов, Гурьевского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов. Участниками Форума стали ребята – стипендиаты губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса», лауреаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», победители региональных, всероссийских и международных конкурсов, участники социально-значимых культурных проектов региона.

В период форума кузбассовцы Софья Васильева (Прокопьевск) и Алена Савицкая (Ленинск-Кузнецкий) стали «строителями» арт-объекта «Дом культуры», в котором каждый из «кирпичиков» представил собой знаковое произведение, выдающихся деятелей, важные для духовного «фундамента» слова. Открытие «Дома культуры» лично представила Татьяна Голикова.

Одним из значимых событий форума стал конкурс детских инициатив в сфере развития культуры и искусства. Учащийся школы креативных индустрий Новокузнецка Евгений Карамышев стал полуфиналистом конкурса, представив на форуме творческое направление «Кино и анимация». Проект по созданию мультимедийного виртуального музея посвящен героизму кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны. Инициатива реализуется в формате 3D-реконструкций трудовых и военных подвигов с использованием технологий компьютерной графики, анимации и виртуальной реальности. Новокузнечанин награжден Благодарностью за подписью заместителя Министра культуры РФ А. В. Малышева.

В рамках форума и во время культурной программы ребята посетили мастер-классы у Егора Дружинина, общались с Сергеем Безруковым, Эдгаром Запашным, Гавриилом Гордеевым, Гошей Куценко, приняли участие в акции «Письмо солдату», посетили Музей Победы.