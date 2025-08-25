Основной задачей кузбасских властей в ближайшие дни будет подготовка и проведение Дня шахтера. Илья Середюк на «Шахтерской неделе» побывает в городах с развитой угледобвыющей промышленностью. Во вторник губернатор поедет в Ленинск-Кузнецкий, на следующий день – в Березовский, в четверг посетит Прокопьевск, пятницу глава региона проведет в Новокузнецке и Кемерове.

«Обращаю внимание глав: люди уже пишут мне в комментариях, что в муниципалитетах приводят в порядок только улицы, по которым я буду проезжать. Предупредил их, что маршрут может быть изменен в любой момент, поэтому к празднику должен быть готов весь город», – подчеркнул Илья Середюк.

Среди приоритетных задач, поставленных губернатором на День шахтера, – организация работы общественного транспорта и пунктов питания и обеспечение безопасности людей.

Кроме того, члены регионального правительства обсудили промежуточные итоги уборочной кампании. На сегодняшний день убрали почти 22% зерна. Средняя урожайность в этом году составляет 31,8 центнера с гектара, что в 1,3 раза больше прошлогоднего показателя.

Фото: пресс-служба АПК