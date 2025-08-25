Вернувшихся из зоны СВО ветеранов в рамках диспансеризации осматривают такие узкие специалисты, как невролог, уролог, травматолог-ортопед, медицинский психолог и другие врачи. Обследуют участников спецоперации в 26 «якорных» медучреждениях региона. Во многих поликлиниках для этих целей выделены дни или часы.

Специализированную помощь ветераны СВО получают в 14 организациях, где также могут пройти реабилитацию. С начала этого года в Кузбассе пролечили амбулаторно более 1 тыс., в стационарах – 782 пациента. За психолого-психиатрической помощью обратились 97 человек, медико-психологические консультации получили 24 вернувшихся с фронта бойца.

Фото: пресс-служба АПК