Андрей Новиков — человек, для которого служба — не профессия, а образ жизни.

Сначала он работал на производстве, а затем, уже в зрелом возрасте, добровольно отправился в зону боевых действий. Андрей служил стрелком, был демобилизован. За участие в СВО ему был присвоен статус ветерана боевых действий.

После возвращения домой он продолжил работать инженером по метрологии. Вместе с супругой воспитывает троих детей — их семья удостоена медали «За достойное воспитание детей».

В 2025 году Андрей Новиков подал заявку на участие в программе «СВОи Герои. КуZбасс» и успешно прошёл отбор — это ещё один шаг на пути к тому, чтобы приносить пользу региону и стране.