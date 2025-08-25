Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил строительные площадки Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».



Анатолий Серышев, на состоявшемся ранее совещании, обсудил с представителями научного сообщества и подрядных организаций ход строительства объектов ЦКП «СКИФ». Сегодня полпред лично посетил эти объекты в наукограде Кольцово. По итогам осмотра он позитивно оценил динамику строительства, отметил личный вклад и самоотдачу всех участников реализации проекта. В настоящее время в возведении комплекса объектов участвует свыше 720 человек. Набранные темпы работ позволяют завершить создание источника синхротронного излучения поколения 4+ в декабре текущего года.

В новосибирском Академгородке полпред оценил ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ). Он в числе первых побывал в готовом к открытию корпусе поточных аудиторий с многофункциональным пространством и библиотекой. Площадь корпуса 16 тысяч квадратных метров. Занятия в новом корпусе начнутся с 1 сентября 2025 года.

Также полномочному представителю представили выставку технологий НГУ, где познакомили с новейшими разработками сибирских ученых, а также выставку Научно-образовательного центра «Эволюция Земли».

В ходе визита Анатолий Серышев подчеркнул, что НГУ является признанным научно-образовательным центром не только Сибири, но и всей страны.

«Здесь, в новосибирском Академгородке, десятилетиями формируется особая среда, обеспечивается теснейшее взаимодействие высшего образования, фундаментальной и прикладной науки. Сегодня мы увидели воплощение результатов этого сотрудничества на университетской выставке технологий», — отметил полпред.

Полномочный представитель также обратил внимание на высокие темпы строительства современных зданий университетского кампуса и их оснащение новейшим оборудованием. Создание привлекательных условий подготовки молодых ученых для академических институтов Сибирского отделения Российской академии наук и строящегося Центра коллективного пользования «СКИФ» стало возможным благодаря реализации комплексных национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.