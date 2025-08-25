«Большая педагогическая неделя» проводится в рамках «августовских» педсоветов. Губернатор, обращаясь к участникам, выделил приоритетные задачи. Среди ключевых целей – создание эффективной и образовательной среды для детей и молодежи, которая поможет сформировать тягу к знаниям. Одним из инструментов станет «Лига отличников Кузбасса», которая объединяет свыше 25 тысяч школьников и студентов.

«Программу формировали с учетом мнения более 20 тысяч школьников и студентов. В числе мер – бесплатный проезд в городском транспорте в любом городе региона, получение скидок и специальных предложений от партнеров программы по всему Кузбассу, бесплатный доступ к курсам и проектам на образовательных платформах», – отметил Илья Середюк.

Школьники получат карту отличника на перекличке 28 августа, студентам ее вручат 1 сентября. На программу «Лига отличников Кузбасса» в этом году выделили более 163 млн рублей, за счет которых ребята будут получать именные стипендии и бесплатно ездить в городском транспорте.

«Лига отличников Кузбасса» состоит из 4 ступеней. Сформированы Школьная лига (со 2-го по 11-й классы), Профлига для студентов колледжей и техникумов, Высшая лига для учащихся вузов и молодых деятелей науки. Также есть Наставники отличников – это классные руководители, советники по воспитанию, учителя-предметники. Главным наставником будет Илья Середюк. Специально для отличников в приложении «Учусь в Кузбасске» внедрили отдельный модуль, где отображаются все скидки и правила программы.

Фото: пресс-служба АПК