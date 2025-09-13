Губернатор Кузбасса запустил в соцсетях опрос по безопасности подходов к школам

Подводя итоги уходящей недели, губернатор Кузбасса затронул тему детской безопасности по пути в школу.

«Во время прямых эфиров в социальных сетях поручал главам территорий обеспечить безопасность подходов в школы. И мне важно понимать, насколько вы довольны результатом проведенной работы», – обратился губернатор к жителям региона.

На страницах Ильи Середюка в мессенджерах и соцсетях размещена ссылка на опрос. Родителям школьников предлагается, к примеру, оценить культуру поведения на дорогах водителей и пешеходов в своем населенном пункте и отметить недостатки на подходах к школе (отсутствие уличного освещения, полуразрушенная лестница и т.д.).

