К сегодняшнему дню в Кемеровской области урожай зерновых и зернобобовых культур собран с более чем 50% полей. В бункерном весе намолочено свыше 836 тысяч тонн зерна. В полях вместе с бывалыми аграриями активно трудится молодежь.

«Привлечение молодых специалистов в сельское хозяйство – стратегическая задача. В Кузбассе мы занимаемся профориентацией будущих аграриев начиная с детского сада и школы, открываем агроклассы, реализуем меры поддержки сельхозпредприятий, чтобы ребята проходили там практику. Сейчас в отрасли используется техника со спутниковой навигацией, требуется научный подход и современные технологии. Важно, что работать в села приходят хорошо подготовленные молодые специалисты», – отметил глава региона Илья Середюк.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Кузбасса, быстрее всех уборочная кампания продвигается в Тисульском округе (убрано 65,6% площадей). Лучший показатель урожайности у Прокопьевского округа (38,8 центнера с гектара) .

Что касается технических культур, с 10,1 тыс. гектара собрали 16,9 тыс. тонн маслосемян. На данный момент с полей убрали 50,8 тыс. тонн картофеля и 4,2 тыс. тонн овощей.

Фото: пресс-служба АПК