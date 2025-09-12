Секции крепи собственного производства прошли опытно-промышленные испытания на предприятии СУЭК-Кузбасс

На шахте имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» успешно прошли опытно-промышленные испытания секции механизированной крепи СД.МК.25/55.

Это собственная разработка машиностроительного завода по производству и ремонту горношахтного оборудования «СИБ-ДАМЕЛЬ» в городе Ленинск-Кузнецкий. Крепь поддерживающе-оградительного типа предназначена для механизации крепления призабойного пространства, поддержания и управления кровлей, а также для передвижки забойного конвейера при ведении очистных работ на пологих и наклонных пластах.

Впервые крепь СД.МК.25/55 была представлена «СИБ-ДАМЕЛЬ» на XXXII Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг – 2024». Разработка удостоена высшей награды – Гран-при. Новинку машиностроителей отличает увеличенная несущая способность, меньший вес по сравнению с импортными аналогами, универсальность использования в различных условиях, в том числе при вынимаемой мощности пласта до 5,5 метров. После выставки разработка успешно прошла стендовые испытания, получен соответствующий сертификат.

В рамках опытно-промышленных испытаний 12 секций крепи задействованы в отработке лавы №805 шахты имени А.Д. Рубана. Лава введена в эксплуатацию в начале июня. Запасы выемочного участка, где установлены крепи, составляют более 2,9 миллиона тонн угля при вынимаемой мощности пласта 4,8 метра.

– Эти секции обладают высокой несущей способностью для отработки угольных пластов большой мощности при небольшой массе – около 28,5 тонн, – отмечает главный инженер шахтоуправления имени А.Д. Рубана Александр Жданов. – Крепь разрабатывалась при тесном взаимодействии машиностроителей и горняков с учетом всех особенностей эксплуатации оборудования в наших шахтах.

«СИБ-ДАМЕЛЬ» активно развивает импортозамещение в горнодобывающей отрасли. Использование новых отечественных секций механизированной крепи, прежде всего, позволит полноценно заменить зарубежные аналоги, даст возможность сократить продолжительность монтажа очистного оборудования, а также обеспечит высокий уровень производительности и безопасности, что является ключевым условием для работы Компании.