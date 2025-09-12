В работе форма участвуют представители областной спортивной общественности, сотрудники спортучреждений, специалисты регионального отделения «Фонда защитники Отечества», активисты молодежных объединений и традиционных религиозных конфессий. Они обсудили важность привлечения ветеранов СВО к спортивной и физкультурной жизни Кузбасса, сохранение духовно-нравственных ценностей путем продвижения здорового образа жизни. Главы спортивных организаций поделились опытом воспитания молодежи на примерах воинов-современников.



В День памяти Александра Невского священники рассказали о духовной и исторической роли великого князя в укреплении Российского государства. В память о ратном подвиге Александра Невского и всех воинов, сражавшихся за Отечество, в Кемерове сегодня состоится крестный ход.

Фото: пресс-служба АПК