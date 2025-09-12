Кузбасс в финале представляли команды «БАРС-ВОИН юниор» из Тяжинского округа и «Экипаж НТЭТ» из Новокузнецка. Новокузнечане стали вторыми в номинации «За победу в игре» в специальной категории и заняли третье место в командном состязании «Инженерное оборудование и маскировка позиций». «БАРС-ВОИН юниор» замкнул тройку сильнейших в «Тактической медицине».



Что касается индивидуальных наград, то «Экипаж НТЭТ» лучше всех прошел «Комбинированный маршрут», в ходе которого участники преодолели 15 км с марш-броском и заданиями по условно-военным специальностям. В состязаниях среди «штурмовиков», «медиков» и «инженеров-саперов» новокузнечане взяли главные призы.



Победителей «Зарницы 2.0» наградили в Волгограде на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовет!».

Фото: пресс-служба АПК