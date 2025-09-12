Во время поездок в регионы полпред традиционно уделяет особое внимание выполнению работ по строительству и ремонту школ. В Омске Анатолий Серышев посетил школу №11. В учреждении в рамках государственной программы «Развитие образования» был проведён капитальный ремонт: обновлены фасады и кровля, выполнена полная реконструкция инженерных сетей и внутренняя отделка помещений, заменены все окна и двери, а также благоустроена прилегающая территория.

Школа в полном объёме возобновила учебный процесс с 1 сентября текущего года, сообщила полпреду директор образовательного учреждения Татьяна Егорова. При проектной мощности школы в 680 мест, в настоящее время здесь создано 25 классов для 610 учеников, что позволяет организовать обучение в одну смену, добавила она.

Кроме того, Анатолий Серышев ознакомился с работой Омского аграрного научного центра. Как сообщил полпреду директор центра Максим Чекусов, учреждение с 2018 года действует как единая научная платформа на базе ведущих НИИ региона и демонстрирует устойчивое динамичное развитие. В 2021 году к центру присоединились научно-производственные хозяйства «Омское» и «Боевое» для усиления практической селекционно-семеноводческой и племенной работы, а в конце 2023 года его потенциал был значительно усилен за счет интеграции современного Омского экспериментального завода, что создало уникальный для Сибири замкнутый цикл – от фундаментальных исследований и производства элитных семян до выпуска высокотехнологичной сельхозтехники.

Полномочный представитель напомнил, что президент Российской Федерации поставил задачу существенно нарастить производство сельскохозяйственной продукции. Поэтому особенно важно всесторонне поддержать учёных, занимающихся селекцией и семеноводством, уверен он. Полпред осмотрел научные лаборатории, в которых ведутся инновационные исследования. В одной из них Анатолию Серышеву продемонстрировали безвирусную технологию выращивания картофеля из микроклубней, которая позволяет получать семенной материал высокого качества. В лаборатории молекулярных генетических исследований, созданной для ускорения селекционного процесса, ведётся работа по созданию зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. В рамках проводимых здесь исследований ФГБНУ «Омский АНЦ» эффективно сотрудничает с крупными научными центрами страны, в частности Курчатовским институтом. Полпред отметил, что в перспективе сотрудники центра смогут вести научную работу на базе ЦКП СКИФ.

В рамках посещения предприятия состоялась рабочая встреча с участием губернатора Омской области Виталия Хоценко, директора Омского аграрного научного центра Максима Чекусова и директора Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Алексея Гаркуши, на которой полпреду были представлены результаты деятельности центра. По озвученной информации, за 2022-2024 годы в Госреестр по регионам включены ряд сортов мягкой и твердой пшеницы, ячменя, проса, овса и других культур.

Как отметил полпред, Российская Федерация стремится сохранить лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы и расширить поставки в страны Ближнего Востока и Африки, а также на другие мировые рынки. Он акцентировал внимание, что нужно приложить все усилия для увеличения производства и экспорта зерна в Сибири.