Правительство России внедрило передовую систему искусственного интеллекта для мониторинга и анализа всех национальных проектов и госпрограмм в режиме реального времени.

Теперь ИИ-модель в автоматическом режиме анализирует 100% мероприятий и показателей более 50 нацпроектов — от здравоохранения и образования до транспорта и цифровой экономики — сопоставляя их с ключевыми целями, установленными президентом Российской Федерации. Система выявляет не только прямые, но и неочевидные взаимосвязи: например, как строительство новой автодороги в одном регионе может косвенно повысить уровень рождаемости в соседнем субъекте или ускорить цифровизацию малого бизнеса в удаленных территориях.

За одну минуту система проверяет более тысячи потенциальных корреляций, определяя, какие именно действия действительно влияют на достижение национальных целей. Такой объем анализа ранее требовал бы усилий 76 экспертов из 38 отраслей в течение 4 лет — теперь это происходит за один день.

«Правительство на сегодняшний день использует искусственный интеллект, в том числе и для анализа прогноза невыполнения различного рода программ и мероприятий. В частности, мы используем ИИ в системе управления нацпроектами и госпрограммами. Искусственный интеллект анализирует запланированные мероприятия, процессы их выполнения и прогнозирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%. Это важно, потому что наша задача не фиксировать по факту, что где-то что-то не сделано, а делать так, чтобы все было исполнено», — подчеркнул заместитель председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Система уже помогла выявить десятки скрытых узких мест, перераспределить ресурсы и своевременно скорректировать ход реализации проектов — тем самым предотвращая риски еще до возникновения проблем. Это принципиально новый подход: от реактивного контроля к проактивному управлению.

Внедрение ИИ в госуправление — это не просто технологический тренд, а стратегический шаг к созданию эффективной, прозрачной и предсказуемой системы достижения национальных целей. Россия становится одной из первых стран в мире, где искусственный интеллект работает на благо граждан — не как инструмент наблюдения, а как союзник в реализации крупнейших государственных задач.