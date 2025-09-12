В ходе рабочей встречи губернатор Кузбасса Илья Середюк и президент Петербургской биржи Игорь Артемьев говорили о развитии биржевой торговли на товарно-сырьевых рынках. Направление для Кемеровской области перспективное, поскольку объем продаж угля на этой площадке растет.

«Через биржу участники рынка могут продавать и закупать уголь по конкурентным ценам. Покупатели приобретают уголь напрямую у производителя с доставкой до котельной», – отметил губернатор Кузбасса.

На сегодняшний день Петербургская Биржа является крупнейшей товарной площадкой страны, организующей торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, металлов и многих других сырьевых ресурсов.

Фото: пресс-служба АПК