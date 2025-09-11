В Кемеровской области может появиться новая мера социальной поддержки — предоставление бесплатного жилья от работодателя. Инициативу озвучил губернатор региона Илья Середюк, выступая с предложениями по стимулированию рождаемости и укреплению института семьи на промышленных предприятиях.

По словам главы региона, идея вдохновлена советской практикой, когда жилье предоставлялось сотрудникам предприятий безвозмездно. Середюк считает, что такой подход может стать эффективным инструментом в борьбе с оттоком квалифицированных кадров и в поддержке молодых семей.

«Мой дед на заводе получил жилье, мой отец, будучи преподавателем вуза, тоже получил жилье от работодателя. Сегодня мы наблюдаем отток специалистов, и предлагаем рассмотреть возможность субсидирования строительства корпоративного жилья. Экономику в этом можно просчитать. Мы, как регион высокоиндустриальный, готовы стать пилотной площадкой», — отметил губернатор.

Согласно озвученной концепции, жилье должно передаваться работнику в собственность без дополнительной налоговой нагрузки. Также предлагается ввести ранний оплачиваемый декретный отпуск с 15-й недели беременности и единовременную выплату в размере 1 млн рублей, доступную как для матери, так и для отца, если он трудится на предприятии.

Региональные власти рассчитывают, что такие меры помогут не только улучшить условия жизни семей, но и усилят привлекательность работы на промышленных предприятиях Кузбасса.

