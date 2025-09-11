Участники заседания правительства Кузбасса, посвященного реализации межотраслевой программы развития детско-юношеского спорта до 2030 года, отметили, что в регионе функционирует почти 8 тысяч спортобъектов, включая 26 стадионов, более 1 тысячи спортивных залов и 128 бассейнов. Помимо этого, в 75 учреждениях дети занимаются спортом в рамках дополнительных образовательных программ. Развивают спорт в учебных заведениях. В Кузбассе действуют дошкольная, школьная и студенческая спортивные лиги. Каждый год более 35 тысяч юных кузбассовцев участвуют в муниципальных, региональных и всероссийских этапах игр школьных спортклубов. В регионе открыты бесплатные секции, регулярно проводятся массовые соревнования.



Подняли на заседании и тренерский вопрос. До 2031 года Кузбассу потребуется более 800 новых тренеров, в том числе порядка 90 специалистов по адаптивному спорту. По словам зампредседателя правительства региона Антона Пятовского, в Кемеровской области действуют программы переподготовки и повышения квалификации для тренеров-преподавателей. Только в прошлом году такие курсы прошли свыше 130 наставников. Помимо этого, 32 студента учатся на тренеров по целевым направлениям.

Фото: пресс-служба АПК