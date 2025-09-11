После летних каникул юнармейцы вновь заступают на Пост №1 у вечного огня на Аллее Героев в Кемерове. На торжественной линейке собралось около 200 школьников города. В течение следующего года им предстоит нести службу у мемориала, посвященного памяти кузбассовцев, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«Пост №1 у Вечного огня в Кемерово — дань памяти землякам, которые ценой своей жизни победили фашизм. Наш святой долг — чтить подвиги воинов, защищавших Отечество, и передавать историческую правду о героизме нашего народа из поколения в поколение. Сегодня на Вахту Памяти заступают уже праправнуки советских воинов», — сказал Илья Середюк.

В Дни воинской славы и важные государственные праздники юнармейцы будут нести почетный караул у вечного огня у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове, а также на площади Защитников Донбасса в Новокузнецке.

Первыми заступить на Пост №1 удостоились гвардии Поста №1 и победители конкурса «Лучшая смена часовых Поста №1» 2025 года. Также в рамках церемонии юнармейцы возложили корзину с цветами.

На церемонии присутствовали почетные гости, включая представителей ветеранских организаций и военного комиссариата. Одним из них был ветеран СВО Антон Чувашов, участник программы «СВОи Герои. КуZбасс». Эта программа стартовала в январе текущего года по инициативе губернатора Ильи Середюка, продолжая федеральную инициативу «Время героев», объявленную Президентом РФ Владимиром Путиным.

Антон Чувашов обратился к юнармейцам с напутствием, пожелав им достойно нести службу и продолжать славные традиции российского воинства.

Юнармейцы будут нести караул с понедельника по пятницу с 10:30 до 15:00, с учетом изменений графика в зимний период из-за морозов. Постовые будут стоять по 15-20 минут, после чего происходит смена караула. Помимо службы на Посту №1, юнармейцы также будут заниматься патриотической работой со своими сверстниками и участвовать в городских и региональных мероприятиях.