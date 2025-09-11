Ранее мы писали, что дропперов, проживающих в соседних регионах, через суд заставили вернуть кузбасской пенсионерке почти 1,5 млн рублей. Однако возвратом похищенных средств дело для владельцев используемых мошенниками счетов может не ограничиться. 5 июля в России вступил в силу федеральный закон, который предусматривает уголовную ответственность за дропперство. По статье 187 УК РФ могут отправить в колонию на 6 лет.