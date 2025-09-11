С главой Минспорта России Михаилом Дегтяревым губернатор Кузбасса Илья Середюк провел рабочую встречу в Москве. Основной темой обсуждения стали перспективы развития физкультуры и массового спорта в Кемеровской области.

«Мы создаем спортивную инфраструктуру – от уличных площадок до крупномасштабных спорткомплексов. Этот подход помогает нам вовлекать в активный образ жизни людей разного возраста. Систематически физкультурой занимаются почти полтора миллиона кузбассовцев. Это только официальная статистика, а она не учитывает велосипедистов и поклонников бега. Сам регулярно езжу на работу на велосипеде и вижу, что любителей активного образа жизни у нас гораздо больше», – отметил Илья Середюк.

Среди крупных спортивных объектов, введенных в строй в регионе за последние годы, губернатор выделил ледовый дворец «Кузбасс» и многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена» в Кемерове, ФОК «Металлург» в Белове, спорткомплекс «Родник» в Киселевске, ледовый дворец «Металлист» в поселке Металлплощадка, крытый футбольный манеж в Новокузнецке.

Помимо этого, Илья Середюк и Михаил Дегтярев обсудили пилотную программу «Лыжи Мечты» для ветеранов и участников СВО, которую запустили в Кузбассе. В этом году ветераны из разных сибирских регионов на спортивных протезах учились кататься на горных лыжах и сноуборде в ходе 10-дневных сборов. Помогали им опытные инструкторы. До конца нынешнего горнолыжного сезона обучение организуют для еще 38 человек.

