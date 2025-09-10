Во время рабочей поездки в Москву губернатор Кемеровской области Илья Середюк встретился с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ириной Гусевой.

«Наш опыт важен для ВАРМСУ, потому что в Кузбассе диалог с людьми ставится во главу угла. Ирина Михайловна отметила, что в нашем регионе самый короткий промежуток времени между вопросами жителей и их решением. », — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На встрече обсуждались темы деферсификации экономики региона, развития туризма, а также поддержки ветеранов СВО, в частности региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс».

В пресс-службе правительства Кемеровской области добавили, что в регионет действует региональный Совет муниципальных образований — член ВАРМСУ, в него входят представители всех муниципалитетов.