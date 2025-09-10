Программа слета рассчитана на 4 дня, она включает образовательные модули, дискуссии, мастер-классы, воркшопы, концерты и иммерсивные форматы. Каждый день посвящен отдельной теме: знакомство с Россией, культурное единство, создание совместных проектов и лидерство.

Интерес к событию оказался высоким: на участие поступило более 62 тысяч заявок от молодых людей из 175 государств и всех 89 регионов России. Наибольшую активность проявили представители Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Нижегородской и Московской областей, Республики Татарстан, а также молодежь из Марокко, Узбекистана, Индии, Эфиопии и Пакистана.

«Слет Всемирного фестиваля молодежи — главное событие года в сфере международного молодежного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей со всего мира. Россия — страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В рамках Слета состоится детская программа для 200 подростков из России и зарубежья. После завершения основной программы иностранные делегаты посетят десять российских регионов, где познакомятся с культурой и традициями страны.

Слет проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и является частью системы мероприятий Всемирного фестиваля молодежи. Первый фестиваль состоялся в России в марте 2024 года и объединил 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран. В дальнейшем ВФМ будет проводиться на регулярной основе: раз в шесть лет в формате крупного форума и между ними — международные слеты для двух тысяч участников.