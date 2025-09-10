Моделирование и прогнозирование эпидемического процесса с использованием искусственного интеллекта, актуальные методы биостатистики и молекулярно-генетические технологии в эпидемиологии стали основными темами Межрегиональной научно-практической конференции – Школы Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекционных и неинфекционных болезней (НАСКИ) «Эпидемиологические технологии в диагностике и профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи».

В работе конференции приняли участие ведущие эпидемиологи, инфекционисты и организаторы здравоохранения из разных регионов России.

Проректор по научной работе КемГМУ Минздрава России, д-р мед. наук Татьяна Пьянзова, обратила внимание участников конференции на то, что она посвящена 70-летию Кемеровского медицинского университета, где сформирована одна из сильнейших в стране научных школ по эпидемиологии.

Сегодня как в здравоохранение в целом, так и в практику эпидемиологических исследований активно внедряются современные технологии, направленные на повышение эффективности диагностики и профилактики инфекций.

«Вместе с технологическим развитием развиваются и разные области медицины. Сегодня эти изменения происходят в эпидемиологии. Например, стало возможным применение молекулярно – генетических технологий, и мы можем с точностью 99 процентов определить источник инфекции, пути ее распространения. Созданы новые технологии производства вакцин, современные диагностические системы. Помимо этого, искусственный интеллект и информационные технологии дали нам в руки инструмент, который позволяет прогнозировать, что же произойдёт через некоторое время. С точки зрения моделирования эпидемического процесса, создания больших баз данных и их анализа, то, что раньше было мечтой, сегодня становится реальностью», — подчеркнула актуальность поднимаемых на конференции вопросов Елена Брусина, член-корреспондент РАН, д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии и инфекционных болезней КемГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России по СФО.

По словам члена –корреспондента РАН Елены Брусиной, новые технологии меняют и требования к знаниям и навыкам врача-эпидемиолога. Так, в Кемеровском государственном медицинском университете введена новая дисциплина, на которой изучают молекулярно – генетические технологии в эпидемиологии: «Очень важно, чтобы специалист нового поколения был готов к тем вызовам, которые нас сегодня окружают. Ведь нет такой инфекции, которая не стала бы вдруг реальностью. И эпидемиологическая безопасность – важнейшая составляющая защиты здоровья и благополучия населения».

Конференции межрегионального уровня, подобные состоявшейся в КемГМУ Минздрава России, имеют очень большое значение для развития медицинской, эпидемиологической науки. В частности, обсуждаются вопросы, касающиеся методологии проведения эпидемиологических исследований, позволяющих получить ответы на вопросы, касающиеся факторов риска, проектирования профилактических мероприятий.

Случайные и систематические ошибки в эпидемиологических исследованиях и способы их контроля стали главной темой выступления Гульшат Хасановой, д-р мед. наук, профессора, члена экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ по медико-профилактическим наукам, заведующая кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Казанского государственного медицинского университета Минздрава России.

«Очень важна правильная организация эпидемиологических исследований, их методология для того, чтобы получить валидные данные, соответствующие действительности. Поскольку в дальнейшем результаты исследований ложатся в основу профилактики заболеваний в популяции», — сказала Гульшат Хасанова.

Отметим, что конференция стала эффективной площадкой для обсуждения новых подходов к видам и объемам научных данных, методам и технологиям их обработки, для получения новых знаний и их применения в медицинской науке и практике.

По мнению Азата Мухаметзянова, д-р мед. наук, доцента, заведующего кафедрой эпидемиологии Башкирского государственного медицинского университета Минздрава России, главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы, главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Заслуженного работника здравоохранения РФ, школа НАСКИ дает возможность профессионального общения, результатом которого становится принятие актуальных решений для профилактики заболеваний.

Азат Мухаметзянов представил на конференции доклад об опасном редком заболевании – геморрагической лихорадке с почечным синдромом, а также рассказал об актуальных инфекционных рисках и их профилактике. В частности, как главный врач инфекционной больницы он подчеркнул, что сегодня большое внимание уделяется управлению рисками возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Внедряются новые подходы к их выявлению и регистрации, в том числе с использованием цифровых технологий. Также доктор медицинских наук напомнил о важности вакцинопрофилактики сезонных респираторных и других вакциноуправляемых инфекций.

Кроме того, на научно-практическом мероприятии представители профессионального сообщества уделили внимание вопросам междисциплинарного взаимодействия в контексте актуальных эпидемиологических вызовов.

Межрегиональная конференция, организованная Национальной ассоциацией специалистов по контролю инфекционных и неинфекционных болезней и Кемеровским государственным медицинским университетом Минздрава России, посвящена предстоящему 70-летию вуза.