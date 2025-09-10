В 2025 году в Кузбассе была реализовано 41 инициатива от школьников. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, идеи реализовывались в 19 муниципалитетах. На них из областного бюджета было выделено 14 млн рублей.

Среди самых популярных инициатив – обустройство школьных медиацентров, спортивных площадок и тематических зон, а также школьных музеев. Так, например, в школе №51 Прокопьевска открылась современное и уютное пространство для отдыха, а в лицее №17 в Березовском для актового зала приобрели аудио-, видеотехнику, и декорации.

Новые пространства для учебы и творчества открываются в регионе благодаря проекту «Школьные идеи будущего».