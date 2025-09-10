Обучающиеся 8-10-х классов представят регион на полуфинале в ВДЦ «Океан» с 10 по 19 сентября.

Чтобы дойти до этого этапа, ребята успешно справились с дистанционными испытаниями: создали творческие самопрезентации, прошли тестирование и разработали полноценные проекты по одному из вызовов конкурса.

Теперь их ждёт новое испытание — решение кейсов в командах. Лучшие получат финансовую поддержку: ученики 10-х классов могут выиграть до 1 млн рублей на реализацию инициатив, а ученики 8-9-х классов — до 200 тысяч рублей.

«Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый при поддержке Движения Первых, Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки России.