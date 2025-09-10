До 19 сентября в образовательном центре «Сириус. Кузбасс» идут интенсивные смены. Восемьдесят школьников из разных муниципалитетов региона участвуют в спортивных мероприятиях, готовятся к новому сезону интеллектуальных состязаний по мировой художественной культуре (МХК) и литературе. Юные художники в рамках смены «Пленэрный Арт-кампус» осваивают новые техники живописи.

Для участия в смене по живописи «Пленэрный Арт-кампус» проводился строгий отбор. Из 100 претендентов были выбраны 16 талантливых юных художников, которые будут заниматься под руководством преподавателей Кемеровского государственного института культуры и Кузбасского художественного колледжа.

Смена «Дзюдо» собрала лучших спортсменов региона — победителей и призеров межрегиональных и всероссийских состязаний, а также призеров этапов Краевой лиги дзюдо.

В рамках интенсивных профильных смен «Мировая художественная культура. История искусств. Подготовка к олимпиаде» и «Олимпиадная литература. 9 класс» школьники готовятся к участию в олимпиадах.

На занятиях педагоги учат участников описывать и анализировать памятники искусства, рассказывают о творчестве знаменитых художников и писателей. Темы занятий выходят за рамки школьной программы и помогают лучше подготовиться к олимпиадам. Занятия с педагогом-психологом направлены на то, чтобы помочь школьникам настроиться на серьезные испытания, учитывая их индивидуальные особенности, состояние здоровья и личностные качества.

Фото: «Сириус. Кузбасс».