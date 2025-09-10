Новую медицинскую технику закупили для больниц Новокузнецка

Как сообщил в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк, в Перинатальном центре Новокузнецкой горбольницы №1 появились современные аппараты ИВЛ и ЭЭГ, устройство для терапии оксидом азота, мобильный анализатор для определения кислотно-щелочного состояния и газообмена, а также наркозный аппарат.

17 единиц медтехники поступили в Центр здоровья Новокузнецкой горбольницы №29. Теперь там имеются: новый электрокардиограф, системы для контроля уровня глюкозы в крови, приборы для измерения оксида углерода, многопроцессорные спирометры. Аппаратуру общей стоимостью свыше 21 млн рублей приобрели по нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

«С такой техникой наши доктора смогут оказывать качественную помощь мамам и их малышам, а также эффективнее проводить обследования», – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что в Юргинской горбольнице капитально отремонтировали инфекционное отделение. Комфортные условия работы, помимо всего прочего, помогут привлечь молодых врачей.

Фото: Илья Середюк/Telegram

