23 студента из Кузбасса получат по одному миллиону рублей на свои проекты. Они стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап — 2025».

Выигранные средства студенты направят на запуск и масштабирование своих технологических и креативных проектов.

«В течение года победители зарегистрируют юрлицо, сделают подробный бизнес-план и корпоративный сайт, а также создадут рабочий прототип продукта или услуги для последующего вывода на рынок. Уверен, у наших ребят все получится! А когда их проекты выйдут на рынок, будем помогать как уже действующим предпринимателям», — отметил губернатор Илья Середюк.

Всего на конкурс было подано порядка 8 500 заявок со всей страны, 91 из них — из Кузбасса. В итоге жюри выбрало 2 500 самых перспективных проектов.

«Студенческий стартап» — ключевой инструмент Платформы университетского технологического предпринимательства, которая с этого года стала частью нового федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».