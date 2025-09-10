С 2021 года в рамках регионального проекта по улучшению доступа к финансовым и государственным услугам в отдаленных районах Кузбасса более 53 тысяч человек получили новые возможности.

На данный момент в шести муниципальных округах — Топкинском, Мариинском, Ленинск-Кузнецком, Гурьевском, Новокузнецком и Юргинском — уже функционируют 58 точек доступа. До конца года планируется открыть еще пять пунктов: в поселке станции Арлюк, селах Поперечное и Мальцево, деревнях Лебяжье-Асаново и Талая Юргинского округа.

Каждый стационарный пункт оборудован компьютером с доступом в интернет, что позволяет жителям получать необходимые услуги в цифровом формате. Также здесь можно проконсультироваться с волонтером, прошедшим обучение в Школе волонтеров финансового просвещения Кузбасса. За последние пять лет эту программу прошли более тысячи человек.