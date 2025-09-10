Все склеится – обещают в Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева. Впервые в Кузбассе здесь начали применять новейшую методику в лечении варикозной болезни. В операционную теперь сосудистые хирурги заходят, вооружившись пистолетом. Чем он заряжен и как бьет по мишени — в сюжете Марины Киселевой.

Вместо патронов — специальный биологический клей. Бьет оружие точно в цель – склеивает больную вену. Стопроцентное попадание обеспечивает контроль УЗИ.

Ультрасовременную методику в Кузбассе первыми начали применять сосудистые хирурги областной больницы имени Беляева. Этот способ не требует наркоза — врачи обезболивают только то место, где устанавливают систему подачи клея внутрь вены. После операции пациент идет в палату уже на своих ногах.

Через пару дней после операции — контрольное УЗИ. На экране четко видно – все склеилось – и ожидания врачей и надежда пациентки. Теперь давняя мечта молодой женщины носить короткие юбки и шорты реальна.

Проводится клеевая облитерация в рамках полиса ОМС и, практически, не имеет ограничений. Но каждый человек индивидуален, и поэтому окончательное решение за доктором.

Сегодня в отделении сосудистой хирургии областной больницы имени Беляева есть все современные виды лечения варикозной болезни. Помочь смогут каждому – доктор определит и подберет, какой вид подходит именно этому пациенту. Здесь уже давно лечат не диагноз, а человека.