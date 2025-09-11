Фестиваль направлен по популяризацию здорового образа жизни. Для горожан это была отличная возможность узнать больше о важности трезвого образа жизни, получить полезные знания и навыки, а также прекрасно провести время.



Гости фестиваля побывали на выставке авто- и мототранспорта, участвовали в мастер-классах по оказанию первой помощи, по военно-спортивной подготовке и тактической медицине. Участники посетили лектории, спортивные мастер-классы, посмотрели выступления артистов.

Кроме того, на празднике работал передвижной пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Каждый желающий мог быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалиста.