В новом сезоне любители волейбола смогут увидеть домашние матчи «Кузбасса» в рамках чемпионата России в прямом эфире на «Кузбассе Первом». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала. Кроме того, на ресурсах медиахолдинга регулярно будут выходить программы, интервью, публикации о кемеровском волейбольного клубе, за который болеют по всему Кузбассу. Анонсы матчей и сюжеты уже прошедших игр на «Кузбассе Первом» и «Десятке», эфиры на радио «Кузбасс ФМ», статьи в газете «Кузбасс» и на новости сайте РИА «Кузбасс» – в новом сезоне болельщики будут знать больше о любимой команде.

«Для нас сотрудничество с волейбольным клубом «Кузбасс» – это большое событие. У нас есть команда, которая делает качественные прямые трансляции. Появилась возможность показывать нашим землякам как волейбольные матчи, так и волейбольную жизнь Кузбасса», – отметил директор регионального медиахолдинга «Кузбасс» Павел Фомин.

В руководстве волейбольного клуба отметили профессионализм команды телеканала «Кузбасс Первый», который будет транслировать матчи чемпионата России по волейболу, а также рассказывать о выступлении «Кузбасса» в других соревнованиях.

«Первые игры у нас пройдут уже 15 сентября. Мы летим в Москву на «Кубок Победы», где сыграем с местными «Динамо», клубом «Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Все анонсы будут на телеканале «Кузбасс Первый», – сказал директор волейбольного клуба «Кузбасс» Сергей Ломако.

Чемпионат России «Кузбасс» начнет 18 октября сибирским дерби с «Локомотивом» из Новосибирска. Эту игру кемеровчане проведут на своей площадке, а зрители увидят на телеканале «Кузбасс Первый» в прямом эфире.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)