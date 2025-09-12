В спортивной школе №1 состоялся необычный открытый урок. Занятие по грэпплингу провел тренер Павел Усов, ветеран специальной военной операции, Бронзовый призёр Чемпионата мира по боевому джиу-джитсу 2013 год Серебряный призёр Чемпионата мира по грепплинг 2021 год бронзовый призёр Чемпионата мира по джиу-джитсу 2023 год по двум дисциплинам ги ноу-ги.

Тренер показал основы эффективной борьбы, сочетающей приемы самбо, дзюдо и джиу-джитсу. В занятиях приняли участие спортсмены и их родители.

Занятие стало больше, чем просто мастер-классом по борьбе. Это была встреча поколений, где дети смогли вживую пообщаться с настоящим героем, своим наставником, который на личном примере доказал, что такое сила духа, отвага и преданность Родине.