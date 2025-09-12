Сегодня на Филиппинах начинается чемпионат мира по волейболу. Цвета кубинской национальной команды будет защищать центральный блокирующий кемеровского «Кузбасса» Давид Фиэль, который в 2014 году выиграл со своей сборной Панамериканский Кубок, а двумя годами ранее взял бронзу Мировой лиги. Как сообщили в пресс-службе клуба «Кузбасс», в этом году Фиэль вернулся в национальную сборную после длительного перерыва.

Кубинцы проведут стартовый матч на чемпионате мира 13 сентября против Португалии. Следующим соперником на групповом этапе станут колумбийцы, игра против южноамериканцев пройдет 15 сентября. Через два дня, 17 сентября, Кубу ждет принципиальная встреча со сборной США.

Фото и видео предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Кузбасс»