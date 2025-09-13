Бесплатные овощные наборы полагаются одиноким инвалидам-колясочникам, членам семей погибших на СВО бойцов, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, семьям в трудном жизненном положении и другим категориям льготников. Списки участников акции составляют в муниципалитетах, подробную информацию предоставляют в органах соцзащиты по месту жительства.

«В каждом наборе – 50 кг картофеля, 10 кг моркови, 10 кг свеклы, 10 кг капусты. Все овощи выращены руками наших трудолюбивых аграриев на кузбасской земле», – отметил глава региона Илья Середюк.

Акция по выдаче бесплатных овощных наборов в Кузбассе продлится до конца октября.

Фото: пресс-служба АПК