В Прокопьевске с 15 сентября начинается подача тепла в жилые дома и социальные учреждения. Об этом сообщил мэр города Максим Шкарабейников, отметив, что все объекты жилищного фонда и социальной сферы технически готовы к осенне-зимнему периоду.

Глава города обратил внимание, что запуск отопления занимает несколько дней, и тепло будет поступать постепенно.

«Пуск тепла занимает несколько дней. Поэтому стояки и батареи будут нагреваться постепенно», — подчеркнул Шкарабейников.

Он также призвал горожан в первые дни подачи тепла проверить запорную арматуру, инженерные коммуникации и отопительные приборы в квартирах. В случае обнаружения повреждений необходимо обращаться в свою управляющую компанию или на «горячую линию» по вопросам теплоснабжения: 62-71-71.